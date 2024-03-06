Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Конго

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.
Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Конго.
Подчеркнуто, что развитие сотрудничества со странами Африки является одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана.
Министр Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в стране, создаст дополнительные возможности для сотрудничества.
Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.