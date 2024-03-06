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Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Конго

Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Конго Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 17:22
Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Конго

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.

Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Конго.

Подчеркнуто, что развитие сотрудничества со странами Африки является одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в стране, создаст дополнительные возможности для сотрудничества.

Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with personal representative of Congolese President
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Konqo arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib

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