Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Конго

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.

Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Конго.

Подчеркнуто, что развитие сотрудничества со странами Африки является одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в стране, создаст дополнительные возможности для сотрудничества.

Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.