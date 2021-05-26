Джейхун Байрамов встретился с Лассиной Зербо

На встрече было выражено общее удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между организацией и Азербайджаном

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо.

Как передает Report, на встрече было выражено общее удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между организацией и Азербайджаном, обсуждены возможности будущего сотрудничества.

Министр подробно рассказал о 44-дневной Отечественной войне, довел до сведения собеседника о непропорциональных методах ведения войны, использованных Арменией во время войны без каких-либо различий.

Отметив, что Армения подвергала ракетным обстрелам гражданские объекты, министр сослался на наличие у нас вещественных доказательств в этом отношении и сказал, что мы воспользовались возможностями для сотрудничества с соответствующими механизмами.