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Джейхун Байрамов встретился с Лассиной Зербо

Джейхун Байрамов встретился с Лассиной Зербо На встрече было выражено общее удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между организацией и Азербайджаном
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 16:12
Джейхун Байрамов встретился с Лассиной Зербо

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо.

Как передает Report, на встрече было выражено общее удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между организацией и Азербайджаном, обсуждены возможности будущего сотрудничества.

Министр подробно рассказал о 44-дневной Отечественной войне, довел до сведения собеседника о непропорциональных методах ведения войны, использованных Арменией во время войны без каких-либо различий.

Отметив, что Армения подвергала ракетным обстрелам гражданские объекты, министр сослался на наличие у нас вещественных доказательств в этом отношении и сказал, что мы воспользовались возможностями для сотрудничества с соответствующими механизмами.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with CTBTO Executive Secretary
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Lassina Zerbo ilə görüşüb

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