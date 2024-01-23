Глава МИД Азербайджана встретился с кувейтскими депутатами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мохаммадом Хайфом аль-Мутейри обсудили текущую ситуацию в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мохаммадом Хайфом аль-Мутейри обсудил текущую ситуацию в регионе.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом.

В МИД отметили, что министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил наличие взаимовыгодной повестки дня и перспектив сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая экономику, альтернативную энергетику, торговлю, сельское хозяйство, туризм, культуру и образование. В частности, была подчеркнута важность взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения (ДН).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.