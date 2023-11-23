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Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем UNECE

Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем UNECE Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяной Молчан.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 16:36
Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем UNECE

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяной Молчан.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече были обсуждены повестка и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNECE, а также связи нашей страны с Центральной Азией, в том числе в рамках СПЕКА, и возможная роль UNECE в этом вопросе.

Байрамов подчеркнул важность наращивания совместных усилий в области окружающей среды, энергетики, городского планирования и т.д., входящих в сферу деятельности UNECE. Он отметил, что с момента основания СПЕКА наша страна активно вносит свой вклад в деятельность в рамках этой платформы.

Была подчеркнута важность существующих инициатив и проектов в области развития региональных транспортных и коммуникационных линий, в том числе расширения возможностей Среднего коридора.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with UNECE Executive Secretary
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi ilə görüşüb

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