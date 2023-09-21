Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом.

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждены вопросы, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата, возможные перспективы сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, инициативы нашей страны в рамках конвенции.

Дж.Байрамов отметил, что наша страна активно сотрудничает с рядом структур ООН в направлении реализации ряда государственных программ, утвержденных Азербайджаном в области охраны и восстановления окружающей среды.

Говоря об инициативах, выдвинутых нашей страной в этой области в направлении перехода от традиционных источников энергии к альтернативным, министр Джейхун Байрамов в частности отметил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в прошлом году между Азербайджаном и Европейским союзом, предусматривает сотрудничество в производстве возобновляемых источников энергии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.