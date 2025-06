Джейхун Байрамов встретился с иорданским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что во время встречи министры обсудили развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о региональной безопасности, а также подтвердили приверженность продолжению сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Стороны также выразили обеспокоенность в связи с нарастающей нестабильностью в регионе, вызванной конфликтом между Израилем и Ираном.