Глава МИД встретился с государственным секретарем Святого Престола

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, находящимся с визитом в нашей стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами и выразил уверенность в том, что в этой связи открывшееся посольство Азербайджана в Ватикане послужит дальнейшему развитию сотрудничества. Было отмечено, что обмен визитами высокого уровня способствовал развитию этих отношений.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.