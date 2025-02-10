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Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем МИД Словении

Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем МИД Словении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Словении Марко Штуцином.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 15:03
Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем МИД Словении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Словении Марко Штуцином.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словенией, а также региональная и международная ситуация в сфере безопасности, была подчеркнута необходимость использования существующих перспектив сотрудничества между двумя странами в сферах энергетической безопасности, торговли, бизнеса, транспорта и коммуникаций.

Джейхун Байрамов проинформировал Марко Штуцина о ситуации и новых реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, работах по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with State Secretary of Slovenian Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Sloveniya XİN-in dövlət katibi ilə görüşüb

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