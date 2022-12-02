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Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел Японии

Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел Японии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с государственным министром иностранных дел Японии Шунсуке Такей.
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 18:12
Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел Японии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с государственным министром иностранных дел Японии Шунсуке Такей.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а также в многосторонних платформах.

На встрече стороны обменялись мнениями о возможном сотрудничестве в рамках членства Японии в Совете Безопасности ООН в 2023 году, а также глобальных и региональных актуальных вопросах и угрозах.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Japan's State Minister of Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Yaponiyanın xarici əlaqələr üzrə dövlət naziri ilə görüşüb

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