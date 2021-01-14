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Джейхун Байрамов встретился с главой Организации пограничных работ Пакистана

Джейхун Байрамов встретился с главой Организации пограничных работ Пакистана На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества
Внешняя политика
14 января 2021 г. 10:57
Джейхун Байрамов встретился с главой Организации пограничных работ Пакистана
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился с генеральным директором Организации пограничных работ этой страны генерал-майором Камалем Азфаром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Камаль Азфар предоставил подробную информацию о сферах деятельности Организации за более чем 45 лет в Пакистане, включая строительство мостов, дорог, туннелей, а также линий телекоммуникаций и т. д., рассказал о деятельности в сфере строительства, развития инфраструктурных услуг.

Отметив текущую ситуацию в регионе, Д.Байрамов отметил, что после 44-дневной Отечественной войны страна вступила в постконфликтный этап восстановления и реабилитации. Были отмечены работы, проводимые в настоящее время в регионе, в том числе работы по разминированию и инфраструктурные проекты. Было подчеркнуто, что Азербайджан готов сотрудничать с заинтересованными странами-партнерами и международными организациями в проводимых восстановительных и строительных работах.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Pakistanın Sərhəd İşlər Təşkilatının baş direktoru ilə görüşüb

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