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Джейхун Байрамов встретился с главой офиса МККК в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с главой офиса МККК в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариана Бауэра по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 22:22
Джейхун Байрамов встретился с главой офиса МККК в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов отметил важность проектов МККК в стране и высоко оценил работу Ариан Бауэр в этом направлении. Он отметил, что Ариан Бауэр работала в период особой важности для нашей страны, во время Отечественной войны, поблагодарил ее за плодотворную работу в Азербайджане на постконфликтном этапе и пожелал ей успехов в ее будущих начинаниях.

Также глава МИД пожелал успехов в работе новому руководителю представительства МККК в Азербайджане Драгане Кожич. Он проинформировал нового представителя о текущей ситуации в регионе, последствиях минной угрозы в постконфликтный период, о том, что до сих пор неизвестна судьба около 4 000 соотечественников, пропавших без вести в первую Карабахскую войну, и о других вопросах. Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан полон решимости в вопросе обеспечения мира и прогресса в регионе.

Ариан Бауэр выразила благодарность за политическую поддержку, оказанную ей в период деятельности в стране, и проинформировала о деятельности МККК в Азербайджане по многим направлениям.

В свою очередь Драгана Кожич подчеркнула, что приложит все усилия для успешного продолжения деятельности МККК в Азербайджане.

Стороны выразили уверенность, что отношения взаимного доверия и открытого диалога между Азербайджаном и МККК будут продолжаться и впредь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb

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