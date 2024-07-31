О нас

Джейхун Байрамов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Джейхун Байрамов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) Дитмира Бушати.
Внешняя политика
31 июля 2024 г. 17:14
Джейхун Байрамов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял Дитмира Бушати, руководителя наблюдательной миссии от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которая будет мониторить предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к парламентским выборам и международные обязательства в этом вопросе.

Байрамов проинформировал делегацию о принимаемых мерах для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Министр также подчеркнул историческую значимость предстоящих выборов, так как это будут первые парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут на освобожденных от оккупации территориях.

Наряду с этим, была отмечена важность объективности и беспристрастности наблюдательных миссий в процессе мониторинга.

Бушати в свою очередь отметил, что 1 августа в Баку состоится пресс-конференция, посвященная началу работы наблюдательной миссии БДИПЧ. Он также проинформировал о запланированной работе, которую намерена проделать миссия в следующие 6 недель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister meets with head of OSCE/ODIHR election observation mission
Версия на азербайджанском языке ФотоSeçkilərdə qərəzsiz yanaşmanın tətbiqi ATƏT/DTİHB-in Seçki Müşahidə Missiyasının rəhbərinin diqqətinə çatdırılıb

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi