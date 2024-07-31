Джейхун Байрамов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял Дитмира Бушати, руководителя наблюдательной миссии от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которая будет мониторить предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к парламентским выборам и международные обязательства в этом вопросе.
Байрамов проинформировал делегацию о принимаемых мерах для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.
Министр также подчеркнул историческую значимость предстоящих выборов, так как это будут первые парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут на освобожденных от оккупации территориях.
Наряду с этим, была отмечена важность объективности и беспристрастности наблюдательных миссий в процессе мониторинга.
Бушати в свою очередь отметил, что 1 августа в Баку состоится пресс-конференция, посвященная началу работы наблюдательной миссии БДИПЧ. Он также проинформировал о запланированной работе, которую намерена проделать миссия в следующие 6 недель.