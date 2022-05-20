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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 16:02
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Было отмечено наличие потенциала для дальнейшего развития связей в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Стороны особо отметили значимость Энергетического форума, который пройдет в Баку с 1 по 3 июня текущего года, а также роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets Hungarian Minister of Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Macarıstanın XİN başçısı ilə görüşüb

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