Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Было отмечено наличие потенциала для дальнейшего развития связей в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Стороны особо отметили значимость Энергетического форума, который пройдет в Баку с 1 по 3 июня текущего года, а также роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.