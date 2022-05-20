Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Северной Македонии

На полях проходящего в итальянском Турине 132-го заседания комитета министров Совета Европы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

На полях проходящего в итальянском Турине 132-го заседания комитета министров Совета Европы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих отношений между двумя странами, а также достигнуто соглашение о продолжении диалога для дальнейшего развития отношений, исходя из механизма политических консультаций. На встрече было отмечено о наличии большого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Северной Македонией и выделена важность использования этого потенциала.

Дж.Байрамов проинформировал своего коллегу о последней ситуации в регионе, рассказал о тяжелых последствиях агрессивной политики, проводимой Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, а также о новой ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны и шагах, предпринятых Азербайджаном для установления мира и безопасности в регионе.

На встрече была подчеркнута значимость углеводородных ресурсов Азербайджана для Европы с точки зрения диверсификации энергоресурсов и энергетической безопасности.

Стороны договорились о проведении взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

На встрече были обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в Украине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.