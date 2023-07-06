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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Никарагуа

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Никарагуа 6 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Роналду Монкада Колиндресом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприс
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 20:54
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Никарагуа

6 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Роналду Монкада Колиндресом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны подробно обсудили деятельность и дальнейшие планы на международных многосторонних платформах, в частности в рамках Движения неприсоединения.

Дж.Байрамов выразил благодарность за поддержку инициатив нашей страны в период нашего председательства в рамках Движения неприсоединения.

Министры выразили стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений между нашими странами, проведению консультаций между министерствами иностранных дел на регулярной основе.

Министр иностранных дел Никарагуа сказал, что его страна ценит успешное председательство Азербайджана в ДН и глобально значимые инициативы по борьбе с COVID-19, выдвинутые президентом Азербайджана в период председательства страны в ДН.

Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам международной повестки дня, в том числе по региональной ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov nikaraqualı həmkarı ilə görüşüb

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