О нас

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Нидерландов

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Нидерландов На полях проходящего в польском городе Лодзь 29-го заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 17:47
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Нидерландов

На полях проходящего в польском городе Лодзь 29-го заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней повестки, в том числе региональная ситуация.

Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих отношений между странами, важность продолжения политического диалога.

Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о новых реалиях в регионе, сложившихся после 44-дневной Отечественной войны, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with his Dutch counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Niderlandın XİN başçısı ilə görüşüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
1 декабря 2022 г. 16:59
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
1 декабря 2022 г. 12:34
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi