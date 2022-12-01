Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Нидерландов

На полях проходящего в польском городе Лодзь 29-го заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой.

На полях проходящего в польском городе Лодзь 29-го заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней повестки, в том числе региональная ситуация.

Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих отношений между странами, важность продолжения политического диалога.

Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о новых реалиях в регионе, сложившихся после 44-дневной Отечественной войны, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.