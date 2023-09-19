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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Италии

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Италии Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 18:59
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Италии написал в социальной сети "X".

"На фоне продолжающейся напряженности я хотел встретиться в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я подчеркнул о необходимости диалога и сдержанности для поиска дипломатического решения в Карабахе. Азербайджан - наш важный партнер. Мы также сотрудничаем в борьбе с торговлей людьми", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İtaliya XİN başçısı ilə görüşüb

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