Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Италии написал в социальной сети "X".

"На фоне продолжающейся напряженности я хотел встретиться в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я подчеркнул о необходимости диалога и сдержанности для поиска дипломатического решения в Карабахе. Азербайджан - наш важный партнер. Мы также сотрудничаем в борьбе с торговлей людьми", - написал министр.