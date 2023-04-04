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Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы Петром Зихом

Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы Петром Зихом 18:10
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 18:39
Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы Петром Зихом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встрече были обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, в том числе ситуация в регионе.

Министр Дж. Байрамов подробно проинформировал собеседника о существующей ситуации и обстановке в регионе, широкомасштабных работах Азербайджана по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, предпринятых страной шагах по открытию коммуникаций и нормализации отношений с Арменией.

Глава бакинского офиса СЕ Петр Зих отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и СЕ успешно продолжается. Он подчеркнул важность взаимных визитов и контактов для их дальнейшего развития.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets head of CoE Baku Office Petr Sich
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Petr Zix ilə görüşüb

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