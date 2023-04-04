Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы Петром Зихом

18:10

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встрече были обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, в том числе ситуация в регионе.

Министр Дж. Байрамов подробно проинформировал собеседника о существующей ситуации и обстановке в регионе, широкомасштабных работах Азербайджана по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, предпринятых страной шагах по открытию коммуникаций и нормализации отношений с Арменией.

Глава бакинского офиса СЕ Петр Зих отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и СЕ успешно продолжается. Он подчеркнул важность взаимных визитов и контактов для их дальнейшего развития.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.