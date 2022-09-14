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Глава МИД встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Глава МИД встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главного советника Госдепартамента США по кавказским переговорам Филипа Рикера.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 16:09
Глава МИД встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили сложившуюся напряженную ситуацию в регионе и возможные шаги по возвращению к процессу нормализации отношений.

Министр Джейхун Байрамов подробно рассказал о столкновениях на приграничных территориях в результате масштабных провокаций Армении, о деструктивных шагах армянской стороны за последние несколько месяцев. Он отметил, что достигнутое 13 сентября прекращение огня было нарушено Арменией через несколько часов, и наши позиции подверглись интенсивному обстрелу. Министр подчеркнул, что Азербайджан в постконфликтный период осуществлял восстановительные работы в регионе и выступал с мирными инициативами, у Азербайджана не было причин для обострения ситуации. Министр подчеркнул важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей, полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и прекращения провокаций.

Выражая обеспокоенность по поводу напряженности на границе двух стран, Филип Рикер подчеркнул важность стабилизации ситуации. Он заявил, что выступает за политическое и дипломатическое урегулирование всех разногласий и, что американская сторона готова всеми средствами поддержать процесс нормализации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по различным аспектам процесса нормализации, необходимым шагам в этом направлении и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets US Senior Advisor for Caucasus Negotiations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri ilə görüşüb

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