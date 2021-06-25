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Джейхун Байрамов встретился с главами МИД трех стран Евросоюза

Джейхун Байрамов встретился с главами МИД трех стран Евросоюза Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайджа
Внешняя политика
25 июня 2021 г. 13:39
Джейхун Байрамов встретился с главами МИД трех стран Евросоюза
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Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в Twitter.

"На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, перспективы регионального сотрудничества и отношения с Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Напомним, что в рамках тура по Южному Кавказу в Баку прибыли министры иностранных дел трех стран Евросоюза - Австрии, Литвы и Румынии. Министры также посетят Ереван и Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının üç ölkəsinin XİN başçısı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

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