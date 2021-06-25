Джейхун Байрамов встретился с главами МИД трех стран Евросоюза

Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайджа

Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в Twitter.

"На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, перспективы регионального сотрудничества и отношения с Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Напомним, что в рамках тура по Южному Кавказу в Баку прибыли министры иностранных дел трех стран Евросоюза - Австрии, Литвы и Румынии. Министры также посетят Ереван и Тбилиси.