Джейхун Байрамов встретился с главами МИД трех стран Евросоюза - ДОПОЛНЕНО

"Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайдж

"Мы провели интересный обмен мнениями с министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александром Шалленбергом, Габриелиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску, а также с другими членами делегации Европейского Союза, находящимися с визитом в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в Twitter.

"На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, перспективы регионального сотрудничества и отношения с Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Как сообщили Report в МИД, с азербайджанской стороны во встрече также принял участие помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

На встрече стороны провели широкий обмен мнениями по ситуации, сложившейся в постконфликтном регионе.

Азербайджанская сторона проинформировала о текущей ситуации в регионе, масштабах разрушений на освобожденных территориях, минной опасности, проводимых строительных и восстановительных работах. Было отмечено о мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехстороннего заявления, в том числе о работе в гуманитарной сфере.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда придает большое значение диалогу и сотрудничеству с международными организациями. До сведения противоположной стороны было доведено, что Азербайджан со своей стороны готов принять миссии соответствующих структур ООН на освобожденные территории и ждет в связи с этим ответа от ЮНЕСКО и Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Стороны обсудили пути обеспечения мира и устойчивого развития в регионе в текущей ситуации, в том числе реализацию мер по укреплению доверия, возможности осуществления совместных проектов сотрудничества.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что в рамках тура по Южному Кавказу в Баку прибыли министры иностранных дел трех стран Евросоюза - Австрии, Литвы и Румынии. Министры также посетят Ереван и Тбилиси.