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Джейхун Байрамов встретился с главами МИД Монголии, Сирии и Сомали

Джейхун Байрамов встретился с главами МИД Монголии, Сирии и Сомали Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с министром иностранных дел Монголии Батцецек Батмунхом, министром иностранных дел Сирии Фейса
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 03:12
Джейхун Байрамов встретился с главами МИД Монголии, Сирии и Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с министром иностранных дел Монголии Батцецек Батмунхом, министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом, а также главой МИД и международного сотрудничества Сомали Абширом Омар Хурусе.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики, в ходе встреч стороны обменялись мнениями о деятельности и сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношениях и региональные вопросы.

Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную Азербайджану в период ее председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал коллег о предстоящих планах.

Они заявили, что намерены и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Monqolustan, Suriya və Somalinin XİN başçıları ilə görüşüb

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