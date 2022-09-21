Джейхун Байрамов встретился с главами МИД Лаоса и Никарагуа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с министром иностранных дел Лаоса Салеумхаем Коммаситом и главой МИД Никарагуа Денисом Рональдо Монкада Колиндресом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встреч стороны провели обмен мнениями по сотрудничеству и дальнейшему развитию двусторонних отношений в рамках Движения неприсоединения.
Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку инициатив Азербайджана в период председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал своих коллег о предстоящих планах. Министр отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений между странами.
Главы МИД Лаоса и Никарагуа подчеркнули наличие широкого потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Движения неприсоединения и на двусторонней основе.
Обсуждены также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.