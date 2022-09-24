Джейхун Байрамов встретился с главами МИД еще двух стран в Нью-Йорке

17:15

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Барбадоса сенатором Джеромом Хавьером Уолкоттом и министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встреч стороны обсудили деятельность и сотрудничество в рамках Движения неприсоединения и других международных платформ.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку этими странами территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также инициатив нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения.

Собеседники выразили намерение расширить сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.