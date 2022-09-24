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Джейхун Байрамов встретился с главами МИД еще двух стран в Нью-Йорке

Джейхун Байрамов встретился с главами МИД еще двух стран в Нью-Йорке 17:15
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 17:44
Джейхун Байрамов встретился с главами МИД еще двух стран в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Барбадоса сенатором Джеромом Хавьером Уолкоттом и министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встреч стороны обсудили деятельность и сотрудничество в рамках Движения неприсоединения и других международных платформ.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку этими странами территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также инициатив нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения.

Собеседники выразили намерение расширить сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Nyu-Yorkda daha iki ölkənin XİN başçıları ilə görüşüb

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