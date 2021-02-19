Джейхун Байрамов встретился с главами дипмиссий стран ЕС в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с главами дипмиссий стран ЕС в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе, в частности о выполнении трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Обсуждались новый формат безопасности в регионе, а также новые возможности сотрудничества. Министр Джейхун Байрамов проинформировал послов ЕС о том, что после подписания 10 ноября трехстороннего заявления на освобожденные территории была направлена группа террористов-диверсантов, что полностью нарушает соглашение, и подчеркнул недопустимость подобных преступных действий.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, об уже введенном в эксплуатацию огромном проекте Южного газового коридора и возможностях расширения его географии в Европе, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и ЕС и переговорах по новому соглашению, которое станет правовой основой для эти отношения.

Представитель ЕС в Азербайджане, министр Джейхун Байрамов поблагодарил за предоставленную информацию и сказал, что было бы полезно продолжить диалог в этом формате в будущем. Он отметил важность двусторонних отношений, в том числе подписания нового соглашения, энергетического партнерства и рассмотрения новых возможностей, сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Касаясь гуманитарной помощи ЕС людям, пострадавшим в результате конфликта, посол подчеркнул важность проведения подробных обсуждений по поводу роли, которую ЕС может сыграть в постконфликтном процессе.

Затем министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы послов ЕС.