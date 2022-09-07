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Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации

Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации 7 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 20:50
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации

7 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию сферы туризма, и в этой связи важно сотрудничество с ВТО. Министр отметил, что в последние годы в нашей стране проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры туризма. Дж.Байрамов также проинформировал противоположную сторону о туристических возможностях на освобожденных территориях Азербайджана.

З.Пололикашвили сказал, что в Азербайджане, а также в регионе есть большой потенциал для развития туризма и выразил готовность к реализации совместных проектов.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with UNWTO Secretary-General
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ÜTT-nin Baş katibi ilə görüşüb

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