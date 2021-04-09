Джейхун Байрамов встретился с генсеком Тюркского совета

9 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым

9 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Байрамов отметил успех неформального саммита, прошедшего 31 марта в формате видеоконференции.

Было подчеркнуто, что заседание Тюркского совета на высоком уровне прошло, как всегда, в рамках дружбы, взаимопонимания и поддержки.

Амреев сказал, что саммит, запланированный на проведение в Туркестане, Казахстан, в связи с пандемией, прошел в формате видеоконференции и еще раз продемонстрировал высокий уровень солидарности между тюркоязычными странами.

Стороны также обменялись мнениями о мероприятиях, которые планируется реализовать в различных сферах в рамках Тюркского совета, подготовке к предстоящему Стамбульскому саммиту организации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.