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Джейхун Байрамов встретился с Генсеком Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Джейхун Байрамов встретился с Генсеком Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ 6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 20:15
Джейхун Байрамов встретился с Генсеком Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.

Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также вопросы, связанные с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov, Dmitry Kobitsky mull preparation for elections
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov MDB PA Şurasının Baş katibi ilə seçkilərə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib

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