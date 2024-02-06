Джейхун Байрамов встретился с Генсеком Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.

6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.

Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также вопросы, связанные с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.