О нас

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОТГ

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОТГ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 20:32
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Поздравив Кубанычбека Омуралиева с избранием генеральным секретарем Организации тюркских государств, министр пожелал ему успехов в этой ответственной работе и выразил уверенность в том, что он внесет вклад в дальнейшее расширение взаимодействия в рамках организации.

K.Омуралиев высоко оценил активную деятельность и поддержку Азербайджана в рамках Организации. Он подчеркнул, что новые возможности, которые появятся в регионе с открытием коммуникационных и транспортных узлов, послужат дальнейшему расширению экономического потенциала между государствами-членами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Secretary General of Turkic States' Organization
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

Самое важное

Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
ФотоКадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
15 декабря 2022 г. 16:46
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi