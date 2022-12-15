Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Поздравив Кубанычбека Омуралиева с избранием генеральным секретарем Организации тюркских государств, министр пожелал ему успехов в этой ответственной работе и выразил уверенность в том, что он внесет вклад в дальнейшее расширение взаимодействия в рамках организации.

K.Омуралиев высоко оценил активную деятельность и поддержку Азербайджана в рамках Организации. Он подчеркнул, что новые возможности, которые появятся в регионе с открытием коммуникационных и транспортных узлов, послужат дальнейшему расширению экономического потенциала между государствами-членами.