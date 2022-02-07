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Джейхун Байрамов встретился с генсеком Организации тюркских государств

Джейхун Байрамов встретился с генсеком Организации тюркских государств Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
Внешняя политика
7 февраля 2022 г. 19:31
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Организации тюркских государств

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как передает Report, информацию распространило Управление пресс-службы МИД Азербайджана.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Организацией тюркских государств и с удовлетворением отметил деятельность Секретариата Тюркского совета.

Б.Амреев с удовлетворением отметил активную деятельность Азербайджана в рамках Организации тюркских государств.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets Secretary-General of Organization of Turkic States
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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