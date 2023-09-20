Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 20 сентября 2023 года встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахим

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 20 сентября 2023 года встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского МИД, на встрече были обсуждены текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, вопросы подготовки к саммиту организации, который состоится в конце текущего года в Гамбии, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество Азербайджана с ОИС с момента вступления в организацию и с благодарностью напомнил, что ОИС всегда занимала справедливую позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Было отмечено, что в этом направлении заслуживает одобрения, в частности, осуждение ОИС незаконной деятельности, именуемой "выборами", осуществленной режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) были приняты практические меры по развитию связей между ДН и ОИС.

Дж.Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было доведено до сведения, что армянские вооруженные формирования, действующие в Карабахском регионе Азербайджана, являются основным источником угрозы миру и стабильности в регионе, в частности, с целью предотвращения возможных провокаций, а также обеспечения безопасности наших граждан, были осуществлены антитеррористические меры локального характера. Было акцентировано внимание на том, что целью принятых мер были незаконные воинские формирования и военная инфраструктура и эти меры не были нацелены против гражданского населения, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности гражданских.

Было подчеркнуто, что любое военное присутствие на суверенных землях Азербайджана после 30-летнего периода оккупации, противоречащее национальному законодательству и международному праву, неприемлемо, что меры, принятые нами в этом конкретном случае, направлены на устранение этих незаконных сил и роспуск так называемого режима.

Генеральный секретарь Хусейн Брахим Таха, отметив, что ОИС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны, подчеркнул, что усилия, направленные на установление стабильности в регионе, играют важную роль в процессе устойчивого миростроительства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.