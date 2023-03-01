Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации стратегии и программ организации в период председательства Азербайджана в ОЭС в течение 2023 года, а также продвижение взглядов “ОЭС-2025”, сотрудничество в рамках ОЭС.

Генеральный секретарь Хусрав Нозири высоко оценил председательство Азербайджана в 2023 году и его вклад в деятельность ОЭС, подчеркнув, что вопросы энергетической и экономической взаимосвязи являются основными вопросами, стоящими на повестке дня ОЭС, а также важность роли Азербайджана в этих сферах.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.