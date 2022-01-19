Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид

В рамках рабочего визита в Вену министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

В рамках рабочего визита в Вену министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Генеральный секретарь Хельга Шмид поздравила Азербайджан с председательством в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ОБСЕ). Она отметила, что приоритеты президентства детализированы и взвешены. Отметив большую роль TAF в решении вопросов безопасности в регионе ОБСЕ, генсек выразила надежду, что нынешнее председательство Азербайджана поможет решить проблемы. Было отмечено, что председательство Азербайджана было поддержано ОБСЕ. Секретариат ОБСЕ готов тесно сотрудничать с Азербайджаном в реализации этих приоритетов.