Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущих и перспективных возможностях сотрудничества между государствами-членами в рамках ГУАМ, вопросах, стоящих на повестке дня, было оценено активное сотрудничество нашей страны как члена - учредителя организации.

Было выражено удовлетворение активным сотрудничеством между государствами-членами в направлении обеспечения экономического развития, безопасности и стабильности, которые являются основными целями ГУАМ, выражена надежда на дальнейшее укрепление и расширение взаимного сотрудничества в рамках различных проектов и программ.

Министр отметил, что наша страна придает особое значение деятельности в рамках ГУАМ на основе взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как торговля, транспорт, таможня, энергетика, туризм, технологии и сельское хозяйство, является инициатором и активным участником проектов в упомянутых областях.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.