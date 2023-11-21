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Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым

Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 22:19
Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущих и перспективных возможностях сотрудничества между государствами-членами в рамках ГУАМ, вопросах, стоящих на повестке дня, было оценено активное сотрудничество нашей страны как члена - учредителя организации.

Было выражено удовлетворение активным сотрудничеством между государствами-членами в направлении обеспечения экономического развития, безопасности и стабильности, которые являются основными целями ГУАМ, выражена надежда на дальнейшее укрепление и расширение взаимного сотрудничества в рамках различных проектов и программ.

Министр отметил, что наша страна придает особое значение деятельности в рамках ГУАМ на основе взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как торговля, транспорт, таможня, энергетика, туризм, технологии и сельское хозяйство, является инициатором и активным участником проектов в упомянутых областях.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov GUAM-ın Baş katibi Altay Əfəndiyevlə görüşüb

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