Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ВОЗ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в рамках его участия в 9-м Бакинском глобальном форуме.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в рамках его участия в 9-м Бакинском глобальном форуме.

Как передает Report со ссылкой на МИД, стороны высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между ВОЗ и Азербайджаном.

Джейхун Байрамов отметил, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ.

Было подчеркнуто важность проектов, реализованных ВОЗ в нашей стране до сих пор, а также инициатив, выдвинутых Азербайджаном в борьбе с пандемией.

Генеральный директор Тедрос Гебрейесус поблагодарил Азербайджан за помощь многим странам в борьбе с COVID-19 и вклад в глобальное здравоохранение.