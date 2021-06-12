Джейхун Байрамов встретился с делегацией Великобритании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, представляющей общественно-политические круги, исследовательские центры и печатные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, представляющей общественно-политические круги, исследовательские центры и печатные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили Report в МИД, на встрече министр предоставил информацию о самой большой угрозе, с которой Азербайджан столкнулся после восстановления независимости, - политике агрессии Армении, ее последствиях, незаконной детальности, десятилетиями осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, масштабных разрушениях и военных провокациях Армении.

Говоря о постконфликтном этапе и текущей обстановке в регионе, Дж.Байрамов рассказал о ситуации на деоккупированных территориях, минной опасности на этих землях и ее последствиях, осуществляемых восстановительных и созидательных работах, планах будущего развития территорий.

Затем министр ответил на вопросы делегации, связанные с поддержкой позиции Азербайджана, опирающейся на международное право, устранением минной опасности, возвращением азербайджанских вынужденных переселенцев и совместным проживанием народов, а также отношениями Соединенного королевства и Азербайджана.

В завершении встречи членам делегации была преподнесена изданная Фондом Гейдара Алиева книга "Карабах до и после оккупации".