О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов встретился с делегацией Великобритании

Джейхун Байрамов встретился с делегацией Великобритании Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, представляющей общественно-политические круги, исследовательские центры и печатные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Внешняя политика
12 июня 2021 г. 18:01
Джейхун Байрамов встретился с делегацией Великобритании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, представляющей общественно-политические круги, исследовательские центры и печатные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили Report в МИД, на встрече министр предоставил информацию о самой большой угрозе, с которой Азербайджан столкнулся после восстановления независимости, - политике агрессии Армении, ее последствиях, незаконной детальности, десятилетиями осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, масштабных разрушениях и военных провокациях Армении.

Говоря о постконфликтном этапе и текущей обстановке в регионе, Дж.Байрамов рассказал о ситуации на деоккупированных территориях, минной опасности на этих землях и ее последствиях, осуществляемых восстановительных и созидательных работах, планах будущего развития территорий.

Затем министр ответил на вопросы делегации, связанные с поддержкой позиции Азербайджана, опирающейся на международное право, устранением минной опасности, возвращением азербайджанских вынужденных переселенцев и совместным проживанием народов, а также отношениями Соединенного королевства и Азербайджана.

В завершении встречи членам делегации была преподнесена изданная Фондом Гейдара Алиева книга "Карабах до и после оккупации".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Böyük Britaniyanın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
В Баку общественный транспорт будет работать в эту субботу
В Баку общественный транспорт будет работать в эту субботу
7 июня 2021 г. 12:44
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi