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Джейхун Байрамов встретился с делегацией Федерального сената Бразилии

Джейхун Байрамов встретился с делегацией Федерального сената Бразилии 8 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с руководителем группы бразильско-азербайджанской дружбы в Федеральном сенате Бразилии сенатором Нельсиньо Традом, находящуюся с визитом в стране с целью наблюдения
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 19:36
Джейхун Байрамов встретился с делегацией Федерального сената Бразилии

8 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с руководителем группы бразильско-азербайджанской дружбы в Федеральном сенате Бразилии сенатором Нельсиньо Традом, находящейся с визитом в стране с целью наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Об этом сообщает Report ссылкой на МИД.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией, планы по расширению политических контактов и механизму двусторонних консультаций. Была подчеркнута важность подготовки к следующей встрече совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Федеративной Республики Бразилия.

Министр Джейхун Байрамов отметил особое значение внеочередных президентских выборов, которые впервые в истории независимости страны совпали с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

На встрече также было подчеркнуто значение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, с точки зрения развития двусторонних отношений, а также расширения координационной работы с Бразилией как страной-хозяйкой COP30.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with delegation of Brazil’s Federal Senate
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Braziliya Federal Senatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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