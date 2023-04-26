Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра каспийской политики" США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией действующего в США "Центра каспийской политики".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией действующего в США "Центра каспийской политики".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены политическая, экономическая ситуация и положение в сфере безопасности в Каспийском регионе, вопросы сотрудничества и перспективы проведения исследований в этих областях.

Министр выразил уверенность, что установление тесного сотрудничества с действующими в Азербайджане аналитическими центрами и развитие отношений будет способствовать деятельности "Центра каспийской политики".

Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, о шагах, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, о деятельности в области продвижения мирной повестки дня и о существующих вызовах.

Было обращено внимание на то, что отказ Армении от выполнения своих обязательств по реализации достигнутых договоренностей ставит под угрозу обеспечение устойчивого мира и безопасности в регионе и нормализацию отношений между двумя странами. Была предоставлена информация о характере решения о создании пограничного пункта пропуска на дороге Лачын-Ханкенди.

На встрече состоялось также обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес.