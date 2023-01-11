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Джейхун Байрамов встретился с членами Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия

Джейхун Байрамов встретился с членами Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом
Внешняя политика
11 января 2023 г. 20:24
Джейхун Байрамов встретился с членами Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом Аш-Шехри.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время встречи Дж.Байрамов подчеркнул, что между нашими странами есть много общего с точки зрения истории, культуры, религии. За 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, наши отношения развивались с положительной динамикой.

На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества между двумя странами в области развития альтернативных энергетических ресурсов, туризма и других направлений.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Saudi Shura Council member 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanı Şura Məclisinin üzvü ilə görüşüb

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