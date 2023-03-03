Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял члена Сената Франции, заместителя председателя комиссии по конституционному праву, законодательству, всеобщему избирательному праву и правилам государственного управления в парламенте Франции На

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял члена Сената Франции, заместителя председателя комиссии по конституционному праву, законодательству, всеобщему избирательному праву и правилам государственного управления в парламенте Франции Натали Гуле.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече министр Джейхун Байрамов высоко оценил поддержку, оказанную членом Сената Франции справедливой позиции Азербайджана, ее вклад в развитие сотрудничества между нашими странами.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-французских отношений, региональную ситуацию, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующую минную угрозу на освобожденных территориях и деятельность по разминированию.