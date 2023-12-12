Джейхун Байрамов встретился с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и Федеральных институтов культуры Королевства Бельгия Хаджой Лахбиб в рамках встречи министров иностранных дел стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи министров иностранных дел Восточного партнерства встретился с министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных учреждений культуры Королевства Бельгия Хаджой Лахбиб.

Об этом сообщили Report в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня двусторонних отношений и текущей региональной ситуации.

Была подчеркнута важность продолжения визитов на высоком уровне, экономического сотрудничества и политических консультаций.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию о последних событиях в регионе, указав на наличие широкого потенциала для достижения реальных подвижек в мирном процессе, что стало следствием антитеррористических мероприятий, проведенных в регионе в сентябре этого года и положивших конец присутствию армянских вооруженных сил на наших территориях.

Министр предоставил информацию о предпринимаемых в последний период шагах, служащих установлению мира и стабильности, а также доверия между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.