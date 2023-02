Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что Дж.Байрамов встретил коллегу перед зданием министерства.