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Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве Находящийся с рабочим визитом в России министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 11:18
Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Находящийся с рабочим визитом в России министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Также сегодня днем в рамках визита Д. Байрамов встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Доме приемов министерства иностранных дел РФ.

В ходе встречи главы МИД обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Moskvada naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoyub
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Minister Bayramov lays wreath to Tomb of Unknown Soldier in Moscow

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