Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Находящийся с рабочим визитом в России министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Находящийся с рабочим визитом в России министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Также сегодня днем в рамках визита Д. Байрамов встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Доме приемов министерства иностранных дел РФ.

В ходе встречи главы МИД обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.