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Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка

Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Турции, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 13:05
Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Турции, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"В рамках своего официального визита в Турцию Джейхун Байрамов посетил мавзолей "Анытгкабир", где похоронен основатель республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложил венок к могиле великого турецкого лидера",- написано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının Türkiyəyə rəsmi səfəri başlayıb

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