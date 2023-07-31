Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Турции, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Турции, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"В рамках своего официального визита в Турцию Джейхун Байрамов посетил мавзолей "Анытгкабир", где похоронен основатель республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложил венок к могиле великого турецкого лидера",- написано в сообщении.