Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Турции, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.
"В рамках своего официального визита в Турцию Джейхун Байрамов посетил мавзолей "Анытгкабир", где похоронен основатель республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложил венок к могиле великого турецкого лидера",- написано в сообщении.
Nazir Ceyhun Bayramov Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində #Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu, Qazi Mustafa Kamal Atatürkün dəfn olunduğu Anıtqəbir məqbərəsini ziyarət edərək, böyük öndərin məzarının önünə əklil qoyub. pic.twitter.com/7a0aQLaiuK