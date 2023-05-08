Джейхун Байрамов возложил венок к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость в Литве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость Литовской Республики в рамках своего официального визита в Литву.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов возложил венок к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость Литвы в рамках своего официального визита в эту страну.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Напомним, что сегодня в Вильнюсе состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.