Джейхун Байрамов: Восстановление сообщения в регионе нужно и самой Армении

"Конкретных результатов относительно переговоров по открытию Зангезурского коридора, который соединит железнодорожным и автомобильным путями Нахчыванскую автономную Республику Азербайджана с западными районами республики, пока нет. Армения под различными

"Конкретных результатов относительно переговоров по открытию Зангезурского коридора, который соединит железнодорожным и автомобильным путями Нахчыванскую автономную Республику Азербайджана с западными районами республики, пока нет. Армения под различными предлогами затягивает этот процесс".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Анадолу" сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Восстановление сообщения в регионе в первую очередь нужно самой Армении, минимизировавшей свои возможности в транспортной сфере", - сказал министр.