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Джейхун Байрамов: Восстановление сообщения в регионе нужно и самой Армении

Джейхун Байрамов: Восстановление сообщения в регионе нужно и самой Армении "Конкретных результатов относительно переговоров по открытию Зангезурского коридора, который соединит железнодорожным и автомобильным путями Нахчыванскую автономную Республику Азербайджана с западными районами республики, пока нет. Армения под различными
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 13:52
Джейхун Байрамов: Восстановление сообщения в регионе нужно и самой Армении

"Конкретных результатов относительно переговоров по открытию Зангезурского коридора, который соединит железнодорожным и автомобильным путями Нахчыванскую автономную Республику Азербайджана с западными районами республики, пока нет. Армения под различными предлогами затягивает этот процесс".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Анадолу" сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Восстановление сообщения в регионе в первую очередь нужно самой Армении, минимизировавшей свои возможности в транспортной сфере", - сказал министр.

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Версия на английском языке Bayramov says implementation of Zangazur corridor important for Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün də önəmlidir”

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