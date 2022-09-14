Джейхун Байрамов: Вооруженные формирования Армении должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

"Спустя несколько часов после достигнутого 13 сентября прекращения огня оно было нарушено Арменией, наши позиции были подвергнуты интенсивному обстрелу".

"Достигнутое 13 сентября прекращение огня было нарушено Арменией через несколько часов, и наши позиции подверглись интенсивному обстрелу".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Министр подчеркнул, что Азербайджан в постконфликтный период осуществлял восстановительные работы в регионе и выступал с мирными инициативами, у Азербайджана не было причин для обострения ситуации.

Министр отметил важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей, полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и прекращения провокаций.