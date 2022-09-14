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Джейхун Байрамов: Вооруженные формирования Армении должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

Джейхун Байрамов: Вооруженные формирования Армении должны быть полностью выведены с территории Азербайджана "Спустя несколько часов после достигнутого 13 сентября прекращения огня оно было нарушено Арменией, наши позиции были подвергнуты интенсивному обстрелу".
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 16:03
Джейхун Байрамов: Вооруженные формирования Армении должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

"Достигнутое 13 сентября прекращение огня было нарушено Арменией через несколько часов, и наши позиции подверглись интенсивному обстрелу".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Министр подчеркнул, что Азербайджан в постконфликтный период осуществлял восстановительные работы в регионе и выступал с мирными инициативами, у Азербайджана не было причин для обострения ситуации.

Министр отметил важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей, полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и прекращения провокаций.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən tam çıxarmalı, təxribatlara son verməlidir"

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