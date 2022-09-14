Джейхун Байрамов: Вооруженные формирования Армении должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

"Достигнутое 13 сентября прекращение огня было нарушено Арменией через несколько часов, и наши позиции подверглись интенсивному обстрелу".
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.
Министр подчеркнул, что Азербайджан в постконфликтный период осуществлял восстановительные работы в регионе и выступал с мирными инициативами, у Азербайджана не было причин для обострения ситуации.
Министр отметил важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей, полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и прекращения провокаций.