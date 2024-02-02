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Джейхун Байрамов: Военная помощь Армении со стороны ЕС подорвет мир на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов: Военная помощь Армении со стороны ЕС подорвет мир на Южном Кавказе Военная помощь Армении со стороны Евросоюза подорвет мир в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
2 февраля 2024 г. 16:18
Джейхун Байрамов: Военная помощь Армении со стороны ЕС подорвет мир на Южном Кавказе

Военная помощь Армении со стороны Евросоюза под любым предлогом подорвет мир в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом завил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов, постоянного политического диалога между двумя странами, а также межпарламентского сотрудничества. Стороны отметили наличие перспектив развития двусторонних экономических отношений, в частности в сфере энергетики, зеленой экономики, туризма, сельского хозяйства, образования, взаимных инвестиций и пр.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особую важность вопросам охраны окружающей среды, перехода на возобновляемые источники энергии. Министр напомнил, что Азербайджан в этом году примет 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и привержен международным обязательствам в этой области.

Глава азербайджанской дипломатии также отметил, что спустя 30 лет в регионе впервые сформировались благоприятные условия для достижения мира между Баку и Ереваном. Байрамов добавил, что предоставление Евросоюзом военной помощи Армении под каким-либо предлогом, желание оказать покровительство лишь подорвут процесс установления устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, а демонстрируемые по отношению к Баку политика двойных стандартов и несправедливый подход не способствуют устойчивому миру в регионе. Кроме того, принятие антиазербайджанского решения в Парламентской ассамблее Совета Европы не служит диалогу, сказал он.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyun Bayramov: EU’s military aid to Armenia will undermine peace in the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Aİ-nin Ermənistana hərbi yardımı Cənubi Qafqazda sülhə xələl gətirəcək"

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