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Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо

Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха неприемлемо.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 13:07
Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо

Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Он отметил, что проинформировал гостя о процессе реинтеграции армян в Карабахе: "Переговоры будут продолжаться. Азербайджанская сторона предложила провести встречу в Баку. Однако вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество неприемлемо".

Байрамов подчеркнул, что проинформировал действующего председателя ОБСЕ о проводимой в Карабахе реконструкции: "В то же время на повестке дня была тема продолжающейся минной угрозы в Азербайджане и отказ Армении от предоставления минных карт".

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Версия на английском языке FM: Armenia’s interference in reintegration of Armenian population unacceptable
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın reinteqrasiya prosesinə müdaxiləsi qəbuledilməzdir"

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