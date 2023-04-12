Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо

Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха неприемлемо.

Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Он отметил, что проинформировал гостя о процессе реинтеграции армян в Карабахе: "Переговоры будут продолжаться. Азербайджанская сторона предложила провести встречу в Баку. Однако вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество неприемлемо".

Байрамов подчеркнул, что проинформировал действующего председателя ОБСЕ о проводимой в Карабахе реконструкции: "В то же время на повестке дня была тема продолжающейся минной угрозы в Азербайджане и отказ Армении от предоставления минных карт".