Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе

Венгерские компании принимают активное участие в строительных работах в Карабахском регионе.

Венгерские компании принимают активное участие в строительных работах в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр сказал, что строительные работы в джебраильском поселке Солтанлы осуществляются венгерскими компаниями. "Считаем, что это будет очередным проявлением нашего совместного сотрудничества".

Байрамов также отметил, что число азербайджанских студентов в Венгрии растет из года в год: "Налажены хорошие связи между нашими университетами".