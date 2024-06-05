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Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе

Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе Венгерские компании принимают активное участие в строительных работах в Карабахском регионе.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:55
Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе

Венгерские компании принимают активное участие в строительных работах в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр сказал, что строительные работы в джебраильском поселке Солтанлы осуществляются венгерскими компаниями. "Считаем, что это будет очередным проявлением нашего совместного сотрудничества".

Байрамов также отметил, что число азербайджанских студентов в Венгрии растет из года в год: "Налажены хорошие связи между нашими университетами".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Hungarian companies actively involved in construction works in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Macarıstan şirkətləri Qarabağda tikinti işlərində fəal iştirak edirlər

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